Pressing del Monza per Andrea Pinamonti, di rientro all'Inter dal prestito all'Empoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Berlusconi e Galliani potrebbero decidere di fare un investimento che vada oltre il prestito. "Sarebbe pronta una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. Sempre con l’Inter i brianzoli riparleranno del prestito di Lorenzo Pirola: potrebbe restare a Monza per continuare il percorso di crescita in Serie A", si legge. Nel mirino anche Ranocchia e Candreva.