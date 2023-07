Anche La Gazzetta dello Sport avvicina il Genoa al nome di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della nazionale italiana accostato con insistenza anche all'Inter. "Contatti sono in corso fra le parti, la concorrenza è ampia, ma la dirigenza del Grifone punta anche sul rapporto stretto fra Genoa e Boca Juniors, il club proprietario del cartellino dell’attaccante, che ebbe fra i suoi fondatori a inizio Novecento proprio un gruppo di genovesi (di qui il nome xeneizes)", si legge in uno stralcio dell'articolo.