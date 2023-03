Il Benfica in Europa ha già dimostrato il suo valore: in 12 gare (compresi 2 preliminari) ne ha vinte 10 e non ha mai perso. Ne sa qualcosa la Juventus, sbattuta fuori dalla Champions anche grazie ai colpi di Joao Mario, ex Inter e attuale bomber dei lusitani con 15 gol in Liga, "capo cannoniere col compagno e punta Gonçalo Ramos, e 6 in Champions, in tutto 21 centri, di cui 11 su rigore", precisa La Gazzetta dello Sport.