Paulo Dybala è rimasto vittima di un lieve stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nessuna lesione, dunque, secondo quanto segnalato dalla Gazzetta dello Sport dopo gli esami di questa notte.

A questo punto l'obiettivo dell'argentino è quello di riprendersi per la sfida del 29 ottobre contro l'Inter, in realtà potrebbe anche tornare dopo la sosta per la sfida casalinga contro il Monza.