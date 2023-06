Derby per Musah? Il centrocampista americano del Valencia è stato accostato spesso all'Inter, ma ora sembra sempre più vicino al Milan. "Il Milan e l’americano sono d’accordo per un ingaggio non lontano dai 2 milioni a stagione, ma non è qui il problema. Il Milan piace a Musah per la sua storia e il suo presente, Musah piace a Pioli perché ha impatto fisico e in Italia può fare bene, soprattutto da mezzala - spiega la Gazzetta dello Sport -. La questione ora è l’accordo con il Valencia. Il club spagnolo chiede almeno 25 milioni, il Milan punta ad abbassare la cifra e chiudere a 20".