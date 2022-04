"L’Inter è partita ieri alla volta di La Spezia con De Vrij ma senza Perisic: niente di grave, il croato ha avuto qualche ora di permesso dal club per restare in famiglia e festeggiare la nascita del terzo figlio e soltanto in serata poi ha raggiunto il resto della comitiva in Liguria. La sua assenza stasera tra i titolari è probabile, ma non per la questione famiglia: da giorni Inzaghi sta pensando di lanciare dal primo minuto Gosens, ormai pienamente recuperato e pronto a dare il suo contributo nella volata scudetto". Questo quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, che conferma l'impiego dal 1' del tedesco e di D'Ambrosio, mentre resta aperto il ballottaggio Bastoni-Dimarco per completare la difesa. Davanti Correa più di Dzeko per affiancare Lautaro.