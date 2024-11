Questa sera saranno tanti gli ex nerazzurri presenti sugli spalti di San Siro per assistere a Inter-Napoli. La Gazzetta dello Sport presenta un elenco tra le pagine della sua edizione odierna: da Pandev a Berti, passando per Beccalossi, Galante, Cruz, Cambiasso, Muraro, Canuti e Colonnese. Sono questi alcuni dei protagonisti attesi al Meazza per il bog match che vale la vetta della classifica.