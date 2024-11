E ora via, a tutta velocità, con un calendario pieno di scontri diretti. Dalla prossima giornata e fino a Napoli-Inter di inizio marzo, la Serie A vivrà di tantissimi incroci tra le prime in classifica. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, già domenica i campioni d'Italia saranno protagonisti dell'attesa sfida del Franchi contro la lanciatissima Fiorentina di Palladino. In tutto, saranno 18 le sfide tra le candidate al tricolore.

La squadra di Conte avrà il vantaggio di non giocare le coppe e nemmeno la Supercoppa di gennaio che invece vedrà protagoniste Inter, Atalanta, Juve e Milan. Unico strappo alla regola la sfida alla Lazio negli ottavi di Coppa Italia, poi arrivederci a febbraio in caso di quarti. Prima il Napoli ospiterà la stessa Lazio (giornata 15) e poi chiuderà il girone d’andata a Firenze prima dell’Epifania. Tra il 21° e il 23° turno, però, Conte dovrà stringere i denti: Atalanta a Bergamo, Juventus in casa e poi Roma allo stadio Olimpico. Meglio arrivarci con molti punti in cascina...

L'Atalanta avrà Roma e Milan nelle prossime due, poi il Real in Champions e a gennaio, come detto, anche la Supercoppa. E veniamo all'Inter. Fiorentina (domenica) e Lazio (16° turno) le prossime trasferte, con in mezzo il Parma a San Siro. Attenzione al trittico di febbraio incastrato con i possibili playoff di Champions League: derby di Milano, Fiorentina in casa e Juventus a Torino. Crash test.

E la Juve? La parte difficile parte con la Fiorentina a Torino, poi Supercoppa e un poker tremendo: derby, recupero in casa dell’Atalanta, Milan all’Allianz Stadium e trasferta a Napoli. E non solo: gli eventuali playoff Champions "abbracciano" Juventus-Inter di febbraio.