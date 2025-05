Intervistato da Tuttosport, Fabio Caressa, che stasera commenterà, insieme a Beppe Bergomi, la finale di Champions tra Psg e Inter per Sky Sport, ha risposto alle critiche ricevute dopo la telecronaca di Inter-Barcellona.



Sui social hanno accusato lei e Bergomi di essere stati troppo tifosi in Inter-Barcellona...

"Rispetto le critiche di tutti, però me ne faccio una ragione. Il 'sentiment' sui social dura 48 ore: una volta se la prendono gli juventini, l’altra gli interisti e l’altra ancora i milanisti. L’importante è seguire una linea professionale, il che è premiante nel medio e lungo termine".

Come finisce stasera?

"Non lo dico, tanto non ci becco mai".