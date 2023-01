Giornata di esami per Calhanoglu e Barella dopo l'uscita dal campo anzitempo nella gara di Monza. Come spiega la Gazzetta dello Sport, per l'italiano c'è un moderato ottimismo. Meno per il turco. "Il timore è che dietro quel problema muscolare si nasconda qualcosa di più. Il centrocampista va considerato a forte rischio anche per la Supercoppa di Riad", riporta il quotidiano.