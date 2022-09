Ancora qualche dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi in vista del derby di questo pomeriggio contro i grandi rivali, del momento e non solo. Secondo la Gazzetta dello Sport per il tecnico nerazzurro gli interrogativi da risolvere sono ben tre e riguardano diversi reparti. "Risveglio muscolare e ultime scelte di formazione" è il programma della mattinata della squadra ma già l’allenamento di ieri pomeriggio ha dato all'allenatore la risposta più importante: Bastoni è recuperato. La seduta di allenamento di ieri "è stata svolta nel migliore dei modi, la febbre dei giorni scorsi è dimenticata" si legge. Il difensore ex Atalanta "viaggia spedito verso una maglia da titolare con Skriniar e De Vrij", in vantaggio dunque rispetto a Dimarco che allo stesso tempo è in ballottaggio anche a centrocampo: "Se Gosens è più indietro, il favorito per quel ruolo è Darmian".