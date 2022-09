Le gare con la nazionale hanno dato una bella spinta emotiva ad alcuni giocatori della Serie A, tra cui alcuni interisti. "I vari Bonucci, Dimarco e Barella sono usciti dalla Puskas Arena di Budapest con l’aria appagata di chi ha fatto i fanghi alle terme, non solo perché hanno vinto ma soprattutto perché hanno convinto. E dimostrato a se stessi che non sono loro il problema, semmai lo è il contesto in cui torneranno da oggi per dare qualcosa in più. Dato che tanti colleghi hanno in testa la prima Coppa del mondo autunnale - scrive il Corriere della Sera - Dumfries con l’Olanda ha tirato il motore in vista del Mondiale, battendo il Belgio e dimenticando le intermittenze nerazzurre".