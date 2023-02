"Se il campionato è nelle mani del Napoli, la Champions, che riprende martedì con l’andata dei primi due ottavi di finale, sfugge a ogni previsione. Mai come stavolta il pronostico è un romanzo giallo in cui scopriremo il colpevole solo all’ultima pagina". Lo scrive il Corriere della Sera, che vede la possibilità di una sorpresa nella massima competizione europea per club. Magari una sorpresa italiana. Il motivo? Le grandi favorite della vigilia non stanno passando momenti eccezionali. Dal Psg al Bayern, dal City al Real passando per il Liverpool: tutte sono in difficoltà o quasi. E il Barça, che sta comandando la Liga, è stato fatto fuori dall'Inter.