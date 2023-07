Non c'è solo Davide Frattesi tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino dell'Inter per rinforzare il centrocampo dopo l'addio di Marcelo Brozovic. Il Corriere della Sera oggi in edicola conferma i sondaggi del club nerazzurro per Lazar Samardzic, 21enne nazionale serbo dell’Udinese. Per la porta invece, nel caso in cui si dovesse concretizzare l'addio di André Onana, il principale obiettivo di Marotta e Ausilio è l’ucraino Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk. "E piace pure l’idea Audero come vice", aggiunge il giornale.