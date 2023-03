>Il Corriere della Sera elogia la prova generale dell'Inter, pur sottolineando come una gara del genere aumenti anche i rimpianti. "La madre di tutte le certezze però è sempre quella: quando l’Inter non può permettersi di sbagliare, ormai da ottobre non fallisce praticamente mai - si legge - Un’abitudine incoraggiante in vista della Champions e della semifinale di Coppa Italia con la Juve, ma pur sempre una fonte inesauribile di rimpianti per un campionato abbandonato quasi senza accorgersene, per il dominio assoluto degli spallettiani, certo, ma anche per i dieci punti lasciati per strada contro le provinciali fra gennaio e febbraio".