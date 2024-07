Il Corriere della Sera lancia la "volata" a Lautaro Martinez in vista del Pallone d'Oro. Ne sottolinea l'enorme crescita dal giorno in cui ha segnato il primo gol con l'Inter il 29 settembre 2018, al Cagliari. Aspira, l'attaccante, ad entrare nei dieci finalisti del trofeo dopo un anno speciale come questo 2024.

Il giocatore a fine agosto farà 27 anni, è nel pieno della maturità calcistica. Ha conquistato scudetto, Supercoppa, classifica marcatori e MVP della Serie A. Ha cominciato la Copa America in punta di piedi e ne è diventato il miglior marcatore. Cinque gol di cui tre decisivi. Ora le vacanze e poi il rientro per l'annuncio del rinnovo fino al 2029 con uno stipendio da Pallone d'Oro: 9 milioni più bonus a stagione.