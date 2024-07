Incontro istituzionale ieri a Roma. Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha accompagnato a Roma i vertici di Oaktree, il fondo proprietario del club nerazzurro, presentando la proprietà al numero uno della FIGC Gabriele Gravina e al Ministro dello Sport Andrea Abodi. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere della Sera gli incontri sono stati definiti "cordiali e programmati da tempo". La strategia dirigenziale è chiara: predilezione per i profili giovani. Ecco perché sono spariti dai radar i profili come Hermoso e Rodriguez. Resta un'ipotesi il difensore dello Zenit Robert Renan.