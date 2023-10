L'Inter di Istanbul e delle notti che l’hanno portata fino a lì, ad accarezzare il sogno, si è rivista ieri contro il Benfica "al momento giusto, davanti al bivio di una partita che aveva preso una piega indecifrabile, in un giro-ne dove tutti possono rubare punti a tutti, come dimostra all’ora dell’aperitivo il 2-0 della Real Sociedad a Salisburgo", scrive il Corriere della Sera,

"Il risultato va strettissimo alla squadra di Inzaghi, lucida an che ad evitare la beffa finale, spesso in agguato in serate così. Ma è un avviso ai naviganti: se è vero come dice prima della partita l’a.d. Marotta che 'il campionato è la competizione più importante, perché la seconda stella sarebbe storica', questa squadra ha comunque voglia di sentirsi ancora grande anche in Europa', si legge ancora nel pezzo del Corsera.