In attesa del grande ritorno della Serie A e dell'Inter, impegnata oggi pomeriggio contro la Roma per un 'come back' in gran stile ma anche dal grande coefficiente di difficoltà, il Corriere della Sera, nell'edizione odierna, non le manda a dire al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. E mentre il piacentino si sente spronato ad affrontare la grande sfida di questo pomeriggio, confortato dalla presenza di Zhang ieri a cena e dall'incontro avuto ieri con una delegazione della curva Nord e alcuni giocatori, coraggio che sfocia in alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza, il quotidiano milanese squarcia un lampo in questo apparente cielo sereno rispolverando i numeri. La squadra di Inzaghi infatti è settima a 12 punti, a -5 dalla capolista e due match cruciali alle porte che potrebbero elargire ulteriori sentenze, in un verso o nell'altro. "Da qui al 13 novembre si gioca ogni tre giorni e l’Inter, che in trasferta in campionato ha battuto solo il Lecce, affronterà il Sassuolo sabato prossimo per poi scendere al Camp Nou il 12 ottobre. Un miniciclo di quattro giornate che Inzaghi, a costo di passare per incosciente" - come si legge per l'appunto in riferimento alle dichiarazioni di ieri in conferenza quando l'ex Lazio ha parlato di trofei - prende di petto e a muso duro.