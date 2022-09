L'Inter torna in Champions League con la speranza di dare seguito alla vittoria sul Torino. "Il fatto che il gol scacciapensieri sia stato confezionato da due fra i peggiori in campo, Barella e Brozovic, fa sperare Inzaghi, perché senza il croato che ha le chiavi della macchina e senza l’azzurro che conosce i segreti del motore, l’Inter di strada ne fa poca", sentenzia il Corriere della Sera. In attacco "Simone dovrebbe rilanciare Correa, senza rinunciare a Lautaro".