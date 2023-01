Sul Corriere della Sera l'incipit è "un derby senza storia". Così è stato visto l'incrocio nella finale di Supercoppa Italiana, la quarta in carriera per Simone Inzaghi. "L’uomo delle finali, gongola - riporta il quotidiano -. Ne ha vinte dieci, considerando anche quelle da giocatore, che diventano 13 infilando nel calderone la sua esperienza da allenatore della Primavera biancoceleste. A Milano è il terzo successo e può servire a dare una scossa e una svolta a questa stagione contraddittoria. La sua quarta Supercoppa, come i maestri Lippi e Capello, è un piccolo capolavoro di tattica, ma non solo. Simone sa come si preparano queste notti senza ritorno".