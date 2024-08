L'auspicio di Beppe Sala, sindaco di Milano, è che San Siro possa passare dalla proprietà del Comune a quella di Inter e Milan. Lo evidenzia il Corriere della Sera dopo la lettera diramata ieri da Palazzo Marino, anche se nella nota sono state omesse alcune parole chiave delle due società.

"Quello che Inter e Milan non esplicitano, ma che fonti accreditate vicino ai club possono confermare, è che il «Piano B» — ovvero due impianti di proprietà da costruire fuori Milano — è più vivo che mai", scrive il quotidiano generalista. Per i nerazzurri si tratta dell’area di proprietà del gruppo Cabassi a Rozzano (con l'esclusiva sul diritto di superficie rinnovata fino al 31 gennaio 2025) mentre per i rossoneri è l’area San Francesco a San Donato Milanese.