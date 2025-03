Ultimo sforzo prima della sosta. Dopo aver archiviato il ciclo di tre partite in sei giorni, l’Inter ha avuto qualche ora in più del solito per recuperare energie dalla sfida col Feyenoord. Questa sera la squadra nerazzurra farà visita all'Atalanta e, come ricorda il Corriere della Sera, "grazie al turnover inzaghiano si ritrova con Lautaro, Barella e Bastoni sufficientemente riposati, oltre a Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram in crescita".

Continua, però, l'emergenza sugli esterni, dove gli unici esterni di ruolo a disposizione saranno Dumfries e Carlos Augusto. Out anche De Vrij e in difesa c'è l'unico dubbio da sciogliere fra Pavard e Bisseck, con il francese favorito sul tedesco.