L'introduzione dell'indice di liquidità tra i criteri d'ammissione per la prossima stagione continua a creare screzi tra i rappresentanti della Serie A e il presidente Figc, Gabriele Gravina. Come racconta il Corriere della Sera, ieri c'è stata una nuova riunione, la terza e ultima della commissione creata per discutere sul tema. Gravina ha annunciato ai dirigenti (tra cui Marotta) "la volontà di fissare l’indice al coefficiente di 0,5 (abbassandolo di due decimali rispetto al progetto iniziale). Le società, con i conti disastrati dopo la pandemia, preoccupate di dover ricorrere alla ricapitalizzazione per iscriversi o di dover vendere giocatori, hanno senza risultato formulato una controproposta. Il presidente della Lazio ha chiesto di scontare l’equivalente del valore del 25% del parco giocatori, praticamente una scorciatoia per limitare l’ammontare della liquidità disponibile in cassa".