"Se ogni volta che ti allontani da San Siro prendi gli schiaffoni, con quale spirito puoi partire per il viaggio a Oporto che vale i quarti di Champions?" Apre così il Corriere dello Sport la sua disamina sull'Inter, all'indomani del ko a La Spezia. "Se anche un avversario che non vinceva in casa dal 17 settembre ti getta nel panico ogni volta che entra in area, come fai a pensare in grande?" continua il quotidiano milanese che parte con una serie di interrogativi che dovrebbero far riflettere Inzaghi & co e non a caso si legge: "Questa Inter ha un enorme baule di domande da portarsi appresso, compresa ormai quella sempre più pressante sul futuro di Simone Inzaghi". L'eventuale passaggio del turno in Champions League basterebbe al piacentino per guadagnarsi la riconferma? Domandarselo è lecito perché i numeri "sono impietosi e inaccettabili (24 gol subiti fuori casa), anche se lo scivolone al Picco è diverso da quello più recente a Bologna".