L'Inter affronta stasera il Benfica consapevole di avere davanti un ostacolo importante da superare. Come ricorda il Corriere della Sera, i lusitani hanno segnato 114 gol contro 66 dei nerazzurri, pur con 5 partite giocate in più. Hanno venduto Darwin Nunez in estate al Liverpool per 100 milioni e Enzo Fernandez in inverno per 120, sostituito da Chiquinho. "Risultati e prestazioni sono rimasti gli stessi", sottolinea il quotidiano.