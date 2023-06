"Put some respect on Inzaghi’s name" è la frase che hanno pronunciato alcuni giornalisti inglesi che lasciavano la sala stampa dello stadio Ataturk sabato sera, dopo la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City, come racconta il Corriere della Sera. "Lo chiamavano Limone. Oppure Spiaze, con riferimento a un accenno di zeppola neppure troppo accentuato nella pronuncia. Anche i suoi stessi tifosi, quelli che sabato sera lo hanno ringraziato sotto la Curva dell’Ataturk. Accadeva poco tempo fa.

Non sono neppure passati tre mesi da quando lo Spezia gli mangiò il tredicesimo punto su 15 disponibili nel 2023. Uomo da coppa, anzi da coppetta, uno specialista. Come se fosse un insulto, e un dono da poco. L’allenatore inodore e insapore, pure questo è stato detto e scritto, ha fatto un capolavoro, che non gli verrà riconosciuto fino in fondo, perché il vincitore prende tutto", si legge.