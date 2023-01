Prove di addio in casa Roma per Nicolò Zaniolo . Un clamoroso scenario che ha preso corpo nelle ultime ore, seguendo un percorso condiviso da entrambe le parti. Come scrive Il Corriere dello Sport , all’inizio della settimana “il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato l’entourage del giocatore. Dalla riunione è emersa una verità non più rimandabile: l a Roma non intende investire su Zaniolo, rinnovandogli il contratto che scade nel 2024, e Zaniolo non ha più voglia di restare sospeso tra un presente turbolento e un futuro ignoto. Sono tutti d’accordo. Adesso il procuratore, Claudio Vigorelli, ha il compito di portare un’offerta a Trigoria entro la fine del mese per favorire una separazione immediata”.

Un affare non semplice: Zaniolo piace a tanti, ma nessuno finora ha mosso un passo decisivo per acquistarlo. Se non ci saranno accelerazioni nei prossimi dieci giorni, l’affare sarà rimandato all’estate prossima. A cifre molto basse, per un talento di 24 anni che arriverebbe a un anno dalla scadenza. La Roma pur si bloccare l’affare sarebbe disposta a lasciarlo partire per 25-30 milioni, con il 15% di questa cifra che andrà all’Inter come diritto sulla rivendita. Finora solo qualche sondaggio dalla Premier (Tottenham e West Ham) ma nessuna proposta concreta. Il giocatore preferirebbe restare in Italia, con Milan e Juventus interessate, ma ha capito che l’unica possibilità per lasciare la Roma è un trasferimento all’estero.