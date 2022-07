Nikola Milenkovic al centro del mercato. L'Inter ha già l'accordo con il serbo che sembrerebbe essere stato 'bloccato' dai nerazzurri, ma negli ultimi giorni c'è da registrare l'arrivo di una folta concorrenza. Dopo la Juventus, che ha incontrato l'agente Ramadani, anche il Napoli si è fatto sotto per cautelarsi di un'eventuale e sempre più probabile uscita di Koulibaly. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

"Anche Niko il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 proprio come KK: la valutazione, insomma, non è proibitiva e si aggira intorno ai 15 milioni di euro", conferma il Corsport.