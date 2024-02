Anche il Corsport conferma: Marcus Thuram ha già messo il mirino sul ritorno con l'Atletico Madrid. Confermata la valutazione effettuata a caldo, ovvero che non è nulla di particolarmente serio: l’elongazione non è una lesione. In linea di massima, problemi di questo genere comportano uno stop di 10-15 giorni.

L'Inter non correrà alcun rischio e non si accelererà il recupero del 26enne francese: Thuram dovrebbe rivedersi tra Genoa e Bologna per poi essere al massimo contro Simeone. Stesse date per Acerbi: anche per il difensore è stata utilizzata la massima cautela vista la delicatezza della zona coinvolta.