Ieri Inzaghi ha alternato i suoi nel test ad Appiano Gentile contro la Pergolettese, terminato 8-0 per i nerazzurri. "Significativo, però, il minutaggio di Skriniar : lui è rimasto in campo per 75 minuti, un segnale chiaro che il tecnico di Piacenza lo vuole pronto il prima possibile e che non pensa di perderlo in questo ultimo mese scarso di mercato", assicura il Corriere dello Sport . "A livello tattico il test non ha dato grandi spunti se non quello che le fasce vanno messe a punto e che la manovra, pur più fluida rispetto all'inizio della preparazione, va aggiustata soprattutto quando in campo c'è Lukaku , abituato ad accentrare il gioco e a ricevere spalle alla porta vicino all'area", riferisce il quotidiano romano.

Nella prima frazione l'Inter ha giocato con Handanovic tra i pali, Skriniar, D'Ambrosio e Dimarco in difesa, Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan e Darmian in mediana, Dzeko e Martinez in attacco. Nella ripresa spazio a Onana in porta, Darmian, Skriniar e Bastoni dietro, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Gosens in mezzo, Lukaku e Correa in avanti. Nel finale, poi, fuori Skriniar e Darmian e dentro Zanotti e Fontanarosa. Seduta specifica per trovare la migliore condizione per De Vrij. In crescita Gosens, apparso più reattivo.