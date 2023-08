Se per Carlos Augusto l'Inter ha corso veloce, sul fronte Samardzic si alza un'altra fumata grigia: i nerazzurri si sono visti cambiare all'ultimo sia il valore del cartellino del giocatore sia le commissioni. Ma dietro a questo improvviso gioco al rialzo dell'entourage del giocatore, secondo il Corriere dello Sport, "si allungha l’ombra del West Ham, che potrebbe rimettere in gioco tutto con un pacchetto più vantaggioso. L’entourage del centrocampista ha temporeggiato anche ieri", e alcuni contatti telefonici non hanno portato ad un accordo tra le parti e la situazione resta in sospeso, trascinando in questo limbo anche Giovanni Fabbian, "che come Samardzic aveva fatto le visite mediche in settimana ed era pronto a vestire la maglia dell’Udinese". Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo ieri sera era al Melià, a Milano, diversamente da quanto si vociferava in merito di un suo ritorno a Udine e anche lo stesso giocatore sembrava abbastanza convinto sulla scelta nerazzurra nel video diffuso da un tifoso in cui il centrocampista viene ripreso pronunciare un 'certo che firmo'. Anche il padre, intervenuto ai media serbi, non si è mostrato affatto preoccupato parlando al contrario "di malinteso e di 'affare sulla buona strada'".

L’intesa raggiunta in precedenza era sulla base "di un contratto quinquennale a circa 1,5 milioni a stagione e l’Inter si era impegnata con l’Udinese a versare 4 milioni per il prestito con un obbligo di riscatto a quota 16", ma dopo le visite mediche il padre ha irrotto con le nuove pretese economiche, facendo slittare di fatto la firma finché non si trova una nuova quadra. L’Inter resta indisposta a cambiare le condizioni pattuite, concedendo al giocatore qualche giorno di riflessione ma l'attesa non sarà infinita perché a Inzaghi va servito il sesto centrocampista prima dell'inizio della stagione. "Nel caso in cui saltasse Samardzic, sembra difficile che la soluzione possa essere già in casa" spiega il CdS che allontana ogni possibile suggestione di permanenza di Stefano Sensi, giocatore "sulla lista dei partenti da tempo": i nerazzurri cercano "un incursore con caratteristiche differenti e l’ottimo precampionato disputato dall’ex Monza (decisivo contro Psg e Salisburgo) non ha fatto cambiare idea"