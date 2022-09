In questo momento, come fatto candidamente notare da Simone Inzaghi dopo il derby, è troppo facile segnare all'Inter. Un concetto ripreso dai colleghi del Corriere dello Sport nell'edizione odierna, in un pezzo in cui si evidenzia che i problemi non siano esclusivamente imputabili ai giocatori che compongono il reparto arretrato, pur lontani dal top della loro condizione o "scossi" dalle voci di mercato (adesso però è chiuso e di rinnovi per Skriniar e De Vrij si parlerà durante e dopo la prossima sosta per le nazionali). E' palese che anche centrocampisti e gli esterni non diano una grossa mano in fase di non possesso; e "pure Handanovic è un caso con gli 8 palloni raccolti in fondo al sacco a fronte di 22 conclusioni nello specchio, alcune dei tiri-passaggio. Se ogni tanto Samir non fa... il Maignan, cosa che è sempre successa da quando è in nerazzurro, in tempi brevi può esserci la staffetta con Onana", la chiosa del Corsport.