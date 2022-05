La lunga trasferta romana che ha portato a Milano la Coppa Italia si è concluso all'alba di ieri, quando attorno alle 4 la truppa nerazzurra ha varcato i cancelli della Pinetina per riposare e ricaricare le batterie in vista dell'impegno di domenica a Cagliari.

Come riferisce il Corriere dello Sport, la maggior parte dei giocatori si è trattenuta nel centro sportivo per sottoporsi a massaggi e trattamenti per smaltire la fatica e oggi il gruppo si ritroverà mattina per riprendere il lavoro. "Tornando a mercoledì, tra i protagonisti dei festeggiamenti, ovviamente, c’era pure Steven Zhang. Ora che è arrivato al suo terzo trofeo da presidente, ci ha preso gusto e, pur senza grandi discorsi, ha detto a tutti che allo scudetto, lui, crede ancora", racconta il quotidiano romano.