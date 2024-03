Thuram è tornato ad allenarsi in gruppo e oggi sarà in panchina contro il Genoa. In campo, dall'inizio, si vedrà Sanchez: il cileno - come conferma il Corsport - è favorito su Arnautovic per affiancare Lautaro.

Il francese, che si era fermato in Champions, ha messo nel mirino il Bologna: lì farà il tagliando reale in vista del ritorno con l'Atletico e oggi potrebbe trovare scampoli di gara. Ma a partire titolare sarà Sanchez, che ha dimostrato tantissima voglia e grande impatto tra Lecce e Atalanta. E al Genoa il cileno ha già segnato tre gol in carriera...