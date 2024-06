Non solo rinnovi. La nuova Inter di Oaktree va spedita anche sul fronte delle intese commerciali. Dopo le indiscrezioni delle ore scorse, arriva la conferma anche del Corriere dello Sport a proposito del rinnovo di partnership all'orizzonte tra il club meneghino e Qatar Airway. Secondo il quotidiano romano, la compagnia aerea fornirà ai nerazzurri "sponsorizzazione di tutto il materiale tecnico di allenamento per cinque milioni all’anno. L’intesa si aggiungerebbe a quella con Betsson come main sponsor e con Bper per i naming rights sul centro sportivo di Appiano".