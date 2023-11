Nessuno aveva voglia di farsi male sul serio nel finale di gara. Per il resto, un match in equilibrio, scandito dai gol di Vlahovic e Lautaro. Il Corsport boccia lo spettacolo proposto da Juve-Inter, con il progetto di fuga di Inzaghi mai nato. Mentre Allegri ha fatto la partita "giusta e che doveva", uscendo dal campo senza rimpianti se non quello di non aver conservato il vantaggio fino alla fine del primo tempo.

Ma, se contano i risultati, il pareggio per i nerazzurri vuol dire conservare il primato in classifica. Un minimo di coraggio l'Inter l'ha mostrato solo dopo il pari: ci ha provato, ma non troppo.