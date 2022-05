Ivan Perisic è pronto a salutare l'Inter per dire sì al Tottenham. Il croato non ha ancora dato risposta per il rinnovo nerazzurro ed è sempre più attratto dall'idea di giocare in Premier League e di tornare a lavorare con Antonio Conte: gli Spurs hanno messo sul tavolo un ingaggio da 6 milioni di euro per le prossime due o tre stagioni. La Juventus e il Chelsea non sembrano più alternative concrete e l’Inter non è disposta ad andare oltre il biennale da 4,8 milioni più bonus offerto negli scorsi giorni.