Pochi dettagli e Onana sarà del Manchester United: lo conferma anche il Corriere dello Sport. Ieri dialoghi fitti tra le parti per trovare l'intesa sull'ingaggio, mentre con l'Inter la situazione è chiara: a 50 più bonus (facili) si chiude. "E allora è difficile immaginarlo alla Pinetina giovedì, per il raduno, qualora l’affare non si fosse ancora sbloccato. Più facile che venga esentato dalla convocazione, così da percorrere l’ultimo chilometro in maggiore tranquillità", spiega il Corsport.

Nel frattempo, l'Inter ha riportato alla base Di Gennaro che sarà il terzo portiere al posto di Cordaz. Poi? L'idea è di affiancare Sommer a Trubin. "L’Inter lavora il parallelo sul doppio fronte. Con il portiere ucraino ha già raggiunto l’intesa. Anche con lo svizzero, che però vorrebbe maggiori garanzie su una maglia da titolare, in vista degli Europei 2024. Al Bayern, però, con il ritorno di Neuer, oppure con l’arrivo di un nuovo numero uno, sarebbe chiuso. Tra le due, comunque, proprio quest’ultima è la trattativa più semplice: Sommer, infatti, si libera con 6 milioni di euro. Per Trubin, invece, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, lo Shakhtar spara alto, addirittura oltre 30 milioni di euro. Marotta e Ausilio non vorrebbero andare oltre 10-12. E allora, oltre al fattore tempo, si prova a trattare per una percentuale sulla rivendita".