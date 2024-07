Oltre a Taremi, anche altri due interisti si sono presi meritatamente le copertine dopo queste prime settimane di lavoro. Si tratta di Mkhitaryan e di Bisseck, entrambi in grande spolvero già nelle primissime amichevoli stagionali. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.

L'iraniano ha segnato 5 gol in 3 partite e non solo: è l'ultimo arrivato ed è giustissimo sottolinearne l'impatto. Ma non si devono sottovalutare la costanza dell'armeno e la crescita del tedesco. Mkhitaryan - si legge - è un signore del calcio, nel vero senso della parola. Uno che, nonostante i 35 anni compiuti, corre come un ragazzino. E in questo momento è già il più in forma di tutti.

Bisseck, invece, di anni ne ha ancora 23, ma sta mostrando una maturità e una consapevolezza nei propri mezzi fuori dal comune dopo appena una stagione a Milano. E chissà che, a breve, non venga provato anche da centrale o da braccetto sinistro. Del resto giocava lì in Danimarca, ricorda il quotidiano romano.