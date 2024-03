Ieri il Corriere dello Sport aveva preannunciato una risonanza magnetica per Frattesi da eseguire in giornata, ma poi in realtà il centrocampista nerazzurro non ha avuto bisogno di alcun esame. E infatti oggi pure il quotidiano romano fa inversione: sospiro di sollievo, non c’è stato bisogno di effettuare accertamenti perché il fastidio e le sensazioni non esattamente positive spuntate mentre si stava scaldando per entrare con il Genoa sono tutte scomparse.

Ieri Frattesi si è allenato con i compagni, seppur senza forzare troppo. Oggi sia lui che Calhanoglu saranno regolarmente in gruppo e, a questo punto, entrambi saranno convocati per la trasferta di Bologna. E c'è la possibilità concreta di mettere minuti nelle gambe per entrambi, sia per l'ex Sassuolo che per il turco. Dal 1' sicuramente Acerbi e Thuram, già in campo con il Genoa.