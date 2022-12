Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport trovano spazio anche i quarti di finale del Mondiali giocati ieri, con le pagelle che riguardano da vicino anche tre interisti. In Croazia-Brasile si guadagna un 7 Marcelo Brozovic ("Il giallo non lo condiziona. Mezzo voto in meno per il gol fallito nei supplementari"), mentre in Olanda-Argentina troviamo un 5 per Denzel Dumfries ("Stende Acuña con un fallo senza senso. E in fase di spinta non è granché") e un 6,5 per Lautaro Martinez, descritto come "Vivace e insidioso. In più scarica in rete l’ultimo rigore, quello della semifinale".