Per la prossima settimana, oltre a quelle di Lukaku , sono in programma anche le visite mediche di Bellanova e Asllani . Inoltre, nella sede nerazzurra attendono il rilancio definitivo del PSG per Skriniar in modo poi da chiudere l'accoppiata difensiva Bremer-Milenkovic . Questo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport .

"Non appena avrà i soldi di Skriniar (ma forse anche prima), Marotta fisserà un primo incontro con il Torino per Bremer che da tempo si è promesso a Inzaghi e alla dirigenza di viale della Liberazione - si legge -. La prima offerta nerazzurra sarà intorno ai 28-30 milioni (prestito con obbligo), non i 40 che i granata chiedono. Poi c'è Milenkovic, l'altro giocatore per completare un reparto che ha perso Ranocchia. La candidatura del viola per età e caratteristiche è preferita rispetto ad Acerbi, che Inzaghi conosce bene".