Romelu Lukaku ha dato segnali incoraggianti contro l'Atalanta. Lo sottolinea oggi anche il Corriere dello Sport. Qualche difficoltà nel primo tempo, ma nella ripresa i compagni hanno cominciato a giocare con la palla addosso al belga e Lukaku ha cominciato a far sentire il fisico, smistando palloni, diventando un riferimento. "Contro il Diavolo, a meno di sorprese, toccherà al tandem Lautaro-Dzeko. Contro la Sampdoria, invece, l’occasione potrebbe essere quella giusta. E, a quel punto, sarà anche più semplice per Big Rom mettere a fuoco nel suo mirino la sfida con il Porto in Champions", riporta il quotidiano.