Rispetto a qualche settimana fa, Romelu Lukaku è più vicino a restare all'Inter, anche se il Chelsea dovesse decidere di scegliere come nuovo manager Mauricio Pochettino, il quale potrebbe volerlo in rosa con sé nella prossima stagione. In quel caso, dovrà essere Big Rom in persona a mettere in chiaro le cose comunicando la sua volontà di non volersi muovere da Milano; difficile, a quel punto, che un tecnico insista per trattenere un giocatore controvoglia.

"A quali condizioni, però, il Chelsea lo lascerà andare nuovamente, dopo aver investito 115 milioni per il suo cartellino? Toccherà a Marotta e Ausilio trovare l’incastro giusto. Fermo restando che la formula dovrà essere ancora quella del prestito e a cifre inferiori rispetto a quelle di quest’anno, vale a dire 8 milioni più bonus", si legge sul quotidiano romano.