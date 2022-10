Dopo il ritorno a disposizione di Correa , per riavere un attacco di nuovo al completo l'Inter aspetta ancora Lukaku . "Le indicazioni definitive si avranno all’inizio della prossima settimana, con ulteriori controlli, ma Lukaku - che è orientato a esserci per la sfida col Viktoria Plzen di Champions League il 26 ottobre - è prossimo al rientro", conferma oggi il Corriere dello Sport. Anche su Brozovic si potrà fare un quadro della situazione dopo il triplice fischio di Inter-Salernitana.

E proprio per il match di domani saranno ancora Dzeko e Lautaro i titolari in attacco nel 3-5-2, anche se si prevedono delle variazioni: Acerbi concederà un turno di riposo a uno tra Bastoni e De Vrij (l’olandese sembra leggermente favorito per giocare) mentre a centrocampo si rivedrà Asllani con Calhanoglu e Barella. Possibile chance dal 1' per il ritrovato Gosens.