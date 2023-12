L'ingresso in campo nel secondo tempo ha dimostrato ancora una volta come Marcus Thuram sia diventato un elemento cardine nell'Inter di Inzaghi. La progressione palla al piede e poi il dribbling in area che ha portato al rigore del 3-3 al Da Luz sono la fotografia del livelli raggiunto dall'attaccante francese.

Come sottolinea il Corsport oggi, quello di Lisbona è stato il quarto rigore conquistato in questa stagione da Thuram: un dato che la dice lunga.

Veloce, potente e tecnico: attaccante completo che ruba il tempo all'avversario proprio grazie alla padronanza assoluta della situazione. E poi c'è Inzaghi, che sta mettendo sia lui che Lautaro nelle migliori condizioni di rendere. Il lavoro di Marotta e Ausilio, che hanno bruciato la concorrenza in estate, sta dando frutti enormi.