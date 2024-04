Dopo due giorni di riposo, oggi l'Inter torna ad allenarsi. E Inzaghi può sorridere: tutti a disposizione in vista del derby che lunedì prossimo potrebbe assegnare uno storico scudetto ai nerazzurri.

Come riferisce il Corsport, rispetto all’ultimo match pareggiato contro il Cagliari, a disposizione del tecnico torneranno anche due pezzi da novanta come Pavard e Lautaro, che hanno scontato la rispettiva giornata di stop. L’infermeria ad Appiano è vuota, tutto il gruppo è a disposizione dell’allenatore e, con il ritorno in panchina di Cuadrado, chiunque della rosa potrebbe essere chiamato in causa contro i rossoneri.

L'Inter ha un doppio stimolo: da un lato la possibilità, per la prima volta nella storia, di vincere uno scudetto in un derby di Milano; dall’altro lato la forza a livello psicologico che deriva dai cinque derby consecutivi vinti nel 2023.