Anche i giocatori dell'Inter ieri hanno votato per il Top 11 dell' AIC per la stagione 2021/22. Come riferisce il Corriere dello Sport, numero uno dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno , accompagnato dal direttore generale Gianni Grazioli e dal loro nuovo collaboratore, l'ex centrocampista Matteo Brighi , ha fatto tappa nel ritiro della Pinetina.

"È stata l'occasione per incontrare i nerazzurri e raccogliere le loro preferenze in vista della cerimonia di premiazione, il Gran Galà del Calcio, che quest'anno l'Aic organizzerà a metà ottobre, prima del Mondiale, ma anche per parlare della proroga dell'accordo collettivo e della situazione del Covid, con l'invito in questo periodo di crescita dei contagi a stare sempre attenti e a seguire rigorosamente i protocolli e le indicazioni dello staff medico. Calcagno, Grazioli e Brighi hanno poi pranzato insieme all'ad Marotta e al vice ds Baccin", si legge. Nei giorni scorsi la visita era arriva nei ritiri di Fiorentina, Sampdoria, Verona, Bologna, Sassuolo e Napoli.