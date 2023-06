Skriniar e D'Ambrosio ieri sono tornati a lavorare in gruppo e quindi saranno a disposizione di Inzaghi per l'ultima di campionato. Contro il Torino - secondo il Corriere dello Sport - l'Inter sarà certamente imbottita di seconde linee, nonostante un traguardo come quello del secondo posto ancora alla portata. "Allenamento a parte, ma sul campo, per Mkhitaryan e Correa che mettono nel mirino l’irrinunciabile appuntamento contro il Manchester City", si legge.